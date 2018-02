Tror to unge jenter sto bak bevæpnet kioskran

nyheter

Daglig leder ved Narvesen i Bossekop, Anna Riebelova, bekrefter overfor Altaposten at det fant sted et ran søndag kveld rundt klokka 21.30.

– To personer kom inn litt før stengetid og truet til seg pengene vi hadde i kassa, sier hun.

Ifølge Riebelova, er det ikke snakk om mye penger.

– Vi har dropsafe og få bruker kontanter, så det er ikke snakk om et stort beløp.

– Det viktigste for meg er det gikk bra med de ansatte, takket være rask respons fra Securitas, sier Riebelova.

– Maskerte personer

Altaposten forsøkte i flere timer å få kommentar fra politiet i sakens anledning, uten å lykkes. I en pressemelding skriver politiet at det sannsynligvis var to unge jenter som sto bak ranet:

– To maskerte personer kom inn i kiosken og truet til seg penger og varer. De truet med en kniv og en pistol. Det ble avfyrt et skudd under ranet. Sannsynligvis er det brukt løskrutt. Ut fra beskrivelse og adferd er det mye som tyder på at gjerningspersonene er unge jenter, heter det.

Politiet i Alta ser meget alvorlig på saken og ber om at alle som har observasjoner som kan knyttes til saken tar kontakt med de, på 78 97 20 00.

Beskrivelsene

Slik beskriver politiet gjerningspersonene: