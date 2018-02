Tre biler involvert i trafikkulykke

nyheter

Tre biler og syv personer er involvert i trafikkulykken som har skjedd på Kronstad.

Nødetatene er på stedet.

Etter det Altaposten kjenner til skal det være snakk om en påkjørsel bakfra.

Operasjonsleder Arnold Skimelid sier til Altaposten at to stykker er sendt til helsesenter for sjekk etter at de klaget på smerter i nakken eller ryggen. Han forklarer at tre biler er involvert og bekrefter at en bil har kjørt inn i en annen bakfra, men:

– Den fremste bilen stoppet for fotgjenger, bilen bak fikk stoppet i god avstand. Så kom bil nummer tre i høy fart og kjørte inn i bil nummer to.

Ifølge Skimelid vurderes det førerkortbeslag hos føreren av bilen som kom i høy fart.

En stund var veien stengt, nå er et felt åpent. Politiet dirigerer trafikken på stedet og ber bilister om å være varsom.