La ikke ut meldinger om uønskede hendelser

nyheter

I omkring ett år har Finnmarkssykehuset unnlatt å legge ut meldinger om uønskede hendelser, skriver iFinnmark. Overfor avisa sier informasjonssjef Ivar Greiner at de nå tar fatt i praksisen og skal se til at meldingene legges ut – noe sykehuset for fire år siden vedtok at de skulle gjøre.

Nestleder i styret for Finnmarkssykehuset, Kristin Rajala, sier at meldingene ikke har blitt lagt ut på ett år:

– Meldingene har ikke blitt publisert på nettsiden vår i ett år på grunn av en glipp. Meldingene våre har blitt fulgt opp internt hele tiden, men ikke lagt ut i henhold til prosedyrene, sier hun.

Rajala vil overfor avisa ikke utbype hva som har «glippet».