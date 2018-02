– Den ansatte gjorde alt riktig

nyheter

– Det er ikke så mye å si. To personer kom inn, og de var bevæpnet. De tok med seg småpenger fra kassa. Vi har ikke så mye penger der, for alle betaler jo med kort. Men de tok med seg litt snus, og gikk igjen, forteller daglig leder Anna Riebelova på Narvesen i Bossekop.

Tror to unge jenter sto bak bevæpnet ran

Det var søndag kveld ved 21.30-tiden hennes ansatte utsatt for væpnet ran. Gjerningspersonene skal ha vært to jenter. Det skal også ha blitt avfyrt skudd, muligens med løskrutt. Bare kort stund etter var Securitas og politiet på plass.

– Det var en ubehagelig situasjon på jobb, men den ansatte oppførte seg helt rolig og har gjort alt riktig. Alle mine ansatte har kurs på hvordan de skal oppføre seg. Hun gjorde alt hun skulle, sier Riebelova.

– Jeg er veldig glad for at Securitas kom så fort. Politiet også. Det gikk bare et øyeblikk før de kom inn. Det er bra å vite at de tar så godt vare på oss og vi kan føle oss trygg om noe slikt skal oppstå, sier hun.

Ranerne fikk ikke med seg så mye. Med nattsafe finnes det ikke særlig med verdier som kan bli tatt.

– Nå skal det komme en dame hit fra Reitan-gruppen som skal ha møte med oss og ta vare på oss, forteller hun.

– Hvordan har den ansatte det?

– Hun fikk seg et sjokk men det kommer som sagt noen som støtter oss og som skal prate med oss, sier hun.