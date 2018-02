Flere velger vinter- reise i hjemlandet

nyheter

Halvparten av nordmenn som reiser bort i løpet av vinteren, velger et reisemål i hjemlandet.

Det viser en undersøkelse Kantar TNS har gjennomført for NHO Reiseliv.

Av dem som har tenkt seg bort denne vinteren, svarer 51 prosent at de skal være i Norge. Det er en økning på 3 prosentpoeng fra vinteren i fjor.

Til sammen 45 prosent av de spurte svarer at de planlegger en ferie- eller fritidsreise i tiden fram mot påske.

11 prosent har planer om å reise i vinterferien, mens resten har krysset av for en eller flere helgeturer eller reiser på en uke eller mer utenom vinterferien.

I år har vi fått en snørik vinter med gode skiforhold, påpeker direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Hun er derfor ikke overrasket over at mange velger ferie her hjemme.