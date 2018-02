Familie evakuert fra brennende hus i Tromsø

nyheter

En familie på sju ble kjørt til legevakt for sjekk etter en boligbrann i Tromsø søndag morgen. Politiet vurderer om andre hus i nærheten må evakueres.

To voksne og fem barn måtte evakueres fra boligen i bydelen Håpet i Tromsø i morgentimene. Politiet opplyser at de ikke skal være alvorlig skadd, men ble fraktet til legevakten for sjekk. Det er en del røykutvikling, men brannvesenet fikk etter hver kontroll på brannen.

Det skal ikke være spredningsfare, men det ble vurdert om også andre hus i nærheten måtte evakueres på grunn av all røyken, opplyser operasjonsleder Roy Tore Myer i Troms politidistrikt til VG.