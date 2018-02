nyheter

Natt til lørdag fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt i grøfta i Gakori.

Politiet opplyser at et vitne hadde sett en mann gå sjanglende fra stedet, og at de derfor begynte å leite etter vedkommende.

Personen ble etter søk funnet av politiet som opplyser at føreren siktes for promillekjøring.