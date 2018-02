Karianne ble ny styreleder i ALI

nyheter

Det var knyttet stor spenning til hvem som skulle bli ny styreleder i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) under helgas elveting på Scandic.

Valgkomiteen hadde foreslått at tidligere direktør Ivar Leinan skulle få vervet, men styrets nestleder Karianne Johansen utfordret Leinan. Det skulle vise seg at tinget ønsket inn yngre krefter.

Karianne Johansen fikk 57 stemmer, mens Ivar Leinan fikk 42 stemmer.

– Jeg var spent i forkant og er veldig glad for utfallet og tilliten, sier Karianne til Altaposten.

Ivar Leinan har vært en mentor for Karianne og de to var enige om at, uansett utfall, så er humøret og stemningen like bra.

– Ivar ville jo også blitt en god styreleder, så det er ingen sur miner, sier hun.

– Hva blir det viktigste å ta tak i?

– I tillegg til at vi skal igang med en ny strategiplan for framtiden, blir det viktig å følge opp arbeidet i Sautso og kampen for laksestammen, også i relasjon til oppdrettsnæringen og kampen for lukkete anlegg, sier Johansen.