Topptungt farvel

nyheter

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, styreleder Jorhill Andreassen og neststyreleder Erling Espeland går etter trusselpåstander mot styrelederen i Helse Nord.

Det ble klart etter et ekstraordinært styremøte fredag, som følge av trusselpåstandene mot mangeårig sykehusdirektør ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tor Ingebrigtsen. Styreleder Marianne Telle sa til Dagens Medisin onsdag kveld at hun under en telefonsamtale med Ingebrigtsen i desember følte hun ble truet

Ingebrigtsen har i etterkant beklaget at Telle følte seg truet, men fastholder at han ikke hadde ment det slik.

Bakgrunnen for truslene skal ha sammenheng med en lokaliseringskonflikt etter at Helse Nord ønsket et såkalt PCI-senter for behandling av pasienter med hjerteinfarkt lagt til Bodø. Fra før er det bare UNN som har et slikt tilbud i Nord-Norge. Nyetableringen i Bodø skal ledelsen ved sykehuset i Tromsø ha vært sterkt imot.

Framstilt som løgner

Under styremøtet ble det klart at også styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland trekker seg med umiddelbar virkning.

Begge erklærer sin ubetingede støtte til Tor Ingebrigtsen og er svært kritiske til Telles versjon og at hun gikk offentlig ut om konflikten.

– Marianne Telle, Tor Ingebrigtsen og jeg hadde et møte om den samtalen som fant sted mellom Telle og Ingebrigtsen i forkant av Helse Nords styremøte 13. desember. Vi ble sammen enige om å legge saken bak oss og at det beste for å skape ro rundt den videre prosessen i Helse Nord var å ikke omtale hendelsen offentlig, sier Andreassen i uttalelsen.

– Det sier seg selv at når Telle kommer med en annen versjon, blir jeg fremstilt som løgner.

Ikke tillit

Tor Ingebrigtsen opplyste tirsdag at han gir seg som sykehusdirektør, men at han var forberedt på å stå i stillingen ut oppsigelsestiden på et halvt år. Han nevner ikke trusselsaken i begrunnelsen.

Både Espeland og Andreassen sier det vil være vanskelig å arbeide sammen med Marianne Telle for et best mulig helsetilbud i Nord-Norge og at det derfor er best at de trekker seg fra sine verv.

– Det er et problem for meg at jeg heller ikke lenger har den nødvendige tilliten til Marianne Telle, sier avtroppende styreleder Jorhill Andreassen.

– Jeg syns også at Marianne Telles fremstilling i media de siste dagene har hatt en veldig ensidig tyngde. Da blir min begrunnelse og motivasjon for å sitte i et styre som er underlagt hennes ledelse så sterkt redusert at jeg ikke vil kunne gjøre en god jobb, sier Erling Espeland i uttalelsen