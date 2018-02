Pilotene flykter til Norwegian

nyheter

Tor Ivar Dahl Pettersen er hovedtillitsvalgt for rundt 100 piloter ansatt i Lufttransport i dag drifter ambulanseflyene på basene over hele Norge. Sammen med ledelsen i Norsk Flygerforbund er den kirkenesbosatte piloten svært bekymret for at usikkerheten som er skapt rundt driften av flyambulansen.

– Signalene om at mange av pilotene på basene i Alta og Kirkenes allerede har tatt konsekvensen av usikkerheten som er skapt og enten har sagt opp, eller er i ferd med å si opp, gjør at vi frykter et sammenbrudd. Det er piloters marked, og svært mange flyselskap bemanner opp og må tilby gode betingelser for å sikre rekrutteringen. Dermed blir det en utfordring å få ansatt piloter med nødvendig kompetanse, også i Alta og Kirkenes, sier Dahl Pettersen, bosatt i Kirkenes hvor han er en av fem piloter på basen her.

Babcock: – Har 437 søkere til 100 pilotjobber Hevder det er enkelt å få fatt i godt kvalifiserte ambulanseflypiloter

Baboock anbudsvinner

Lufttransport, som har driftet ambulanseflytjenesten i snart 20 år, tapte anbudskonkurransen. Dermed er selskapet fra 1. juli 2019 uten kontrakt med «Luftambulansetjenesten HF», et selskap eid av de fire regionale helseforetakene i Norge. I anbudsutlysningen ble det ikke stilt krav om virksomhetsoverdragelse, det vil si at ansatte i bestående kontraktsselskap skulle være sikret jobb ut fra de samme arbeidsbetingelsene som i dag. Dermed står Babcock Scandinavian Air Ambulance fritt til å hente piloter fra hele det europeiske markdet som inkluderer lavkostland.

Anbudskonkurransen viser at Babcock skal drifte luftambulansetjenesten 300 millioner kroner rimeligere enn Lufttransport i anbudsperioden på seks år med mulighet for utvidelse til 11 år.

– Babcock har vunnet på et billigere anbud. Det er ikke så mange andre måter å spare penger på enn på betingelsene våre, siden vi er de eneste som har vært ute på anbud. Vi har krevd virksomhetsoverdragelse. Det påstår anbudsvinneren at vi ikke kommer til å få, sa Tor Ivar Dahl Pettersen til LO-Aktuelt før jul.

Kravet står fast

I dag er Dahl Pettersen og Norsk Flyverforbund fortsatt klar på at det eneste som kan sikre stabilitet og kontinuitet i de særdeles viktige stillingene er virksomehtsoverdragelse.

– Vi gir oss ikke. Sammen med Norsk Flygerforbund viker vi ikke i kravet om virksomhetsoverdragelse.

– Frykter dere at ambulanseflyene kan bli flydd av piloter fra lavkostland som har minimal erfaring med utfordrende vintervær og spesielle forhold på lufthavnene her?

– Jeg er i en litt spesiell situasjon som kan få Babcock som min neste arbeidsgiver. Det jeg kan si er at det er stilt en del krav til kompetanse og erfaring, og også til å beherske norsk språk. Om det er nok til å sikre kvaliteten har jeg en klar formening om, men spørsmålet bør stilles til andre tett på denne tjenesten.

Ingen akutt krise

Driftsdirektør i Lufttransport, Frank Wilhelmsen, har ikke noe ønske om å framstå som en dårlig taper, noe hans korte og konsise svar på våre spørsmål viser.

– Usikkerheten som råder blant dine ansatte, hvor mange som har sagt opp i Alta?

– Det er naturligvis usikkerhet blant de ansatte gitt situasjonen vi står i. Dog er det ikke verre enn at vi alle gjør jobben vi er satt til daglig.

– Når vil disse slutte; vil dere kunne makte å ansette nye flyvere og erstatte kompetansen som forsvinner?

– Så langt ja.

– Er det noen fare for driften av de to flyene i Alta?

– Ikke med antallet som har sagt opp til nå.

– Dere tapte anbudet, er det korrekt at lønns- og arbeidsbetingelser var en vesentlig årsak til at dere måtte ha en bedre kontrakt enn Babcock?

– Vi kjenner ikke til detaljene i vilkårene Babcock tilbyr.

– Hva betyr det for Lufttransport at det ikke ble innrømmet virksomhetsoverdragelse som en del av anbudskriteriene?

– Vi forholder oss til anbudet slik det var utformet, det var opp til tilbyder å vurdere risikoen for virksomhetsoverdragelse, klargjør altså Wilhelmsen.

Norwegian

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier dette til Altaposten om pilotjakten til selskapet:

– Vi har ansatt om lag 70 piloter i Norge det siste året og flere hundre internasjonalt. Vi rekrutterer piloter fra flere av de store flyselskapene i Europa og verden for øvrig. Luftfarten er en bransje i vekst og derfor er det stort behov for piloter i tiden framover. Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår kombinert med gode karrieremuligheter er viktig for å tiltrekke seg dyktige piloter.