Over halvparten besto statsborgerprøven

nyheter

I en pressemelding fra Kompetanse Norge fremgår det at resultatene viser at 56 prosent av prøvene i Finnmark ble bestått, og det var Alta og Båtsfjord som arrangerte flest prøver i fylket.

Oversikt for Finnmark

I kommuner med under 10 avlagte prøver vises ikke beståttandelen av personvernhensyn.

Antall Prosentandel bestått Prosentandel ikke bestått Hele landet 6016 71 29 Finnmark 116 56 44 Vadsø 15 40 60 Hammerfest 10 60 40 Alta 39 44 56 Nordkapp 2 - - Porsanger Porsángu Porsanki 12 92 8 Deatnu Tana 1 - - Båtsfjord 27 59 41 Sør-Varanger 10 70 30

- 2017 var første året at Statsborgerprøven ble arrangert. Uten tidligere resultater å sammenlikne med er det vanskelig å si om et landsgjennomsnitt på 71 prosent bestått er et godt resultat, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Kompetanse Norge har laget Statsborgerprøven på oppdrag fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Kommunene arrangerer prøven for dem som ønsker den.

Krav til opplæring

For å bli norsk statsborger må utlendinger oppfylle ulike krav. Fra 1. januar 2017 endret Stortinget statsborgerloven slik at det ble krav om bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk for å søke statsborgerskap.

I tillegg til å dokumentere kunnskaper om det norske samfunnet, må de som ønsker å bli norske borgere dokumentere språkferdigheter på minimum A2 i norsk muntlig. Det er også krav om gjennomført opplæring i norsk eller norsk og samfunnskunnskap. I tillegg stilles flere andre krav, avhengig av hvem som søker.