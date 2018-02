Oppnevner mekler

nyheter

Kommunalminister Monica Mæland (H) skal oppnevne en mekler som skal bidra til å løse opp i sammenslåingsstriden mellom Troms og Finnmark.

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, og fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, var torsdag innkalt til møte hos Mæland etter at det er blitt full stans i sammenslåingsprosessen.

Der ble det enighet om at departementet skal oppnevne en mekler for å drive prosessen videre.

– Nå er man på et punkt der man ikke greier å komme videre. Men det begynner å haste, sier Mæland.

Det er full strid mellom Troms og Finnmark på nær sagt alle punkter når det gjelder hvordan det nye storfylket, som Stortinget vedtok i forbindelse med regionreformen i fjor, skal organiseres. 1. januar 2020 trer reformen i kraft.

Krangelen toppet seg i forrige uke da Troms-delegasjonen marsjerte ut av et fellesmøte i protest mot det de oppfattet som stabeisene fra Finnmark fylkeskommune, ifølge VG.

Også fylkesmennene i Troms og Finnmark har gitt opp å komme til enighet om et nytt organisasjonskart for det nye storfylket.

Stortinget har besluttet at Norges to nordligste fylker skal slås sammen, trass i motstand særlig fra Finnmark, og striden har særlig stått om hvor myndighetsorganer skal plasseres. I dag ligger de to fylkesadministrasjonene i Vadsø og Tromsø. (©NTB)