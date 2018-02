Bruker 12,5 mill. for at barn skal spise sjømat

nyheter

Sisa kultursenter var tidlig ute med sitt prosjekt for å friste barn med fisk og sjømat, noe fiskeriminister Per Sandberg selv fikk oppleve i Bossekop. Prosjektet må ha gitt mersmak.

Regjeringen skal nå gi 12,5 millioner til prosjekter som skal gi barn gode opplevelser med fisk og sjømat.

– Nordmenn spiser mindre fisk, og de unge spiser aller minst. Jeg hører mange si at barn ikke liker fisk, men det er bare tull. Barn liker mat som smaker godt. Vi har fantastiske råvarer rett utenfor stuedøra, og det er mange flinke folk over hele landet som vil gi barn og unge mer kunnskap om sjømat og matlaging, og det er utrolig viktig for meg å støtte dem, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding..