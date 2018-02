nyheter

– Dette er så traumatisk for den som blir rammet at vi har inkludert hjelp ved nettmisbruk i vår innboforsikring. Vi ser også at slike hendelser er hyppig omtalt fordi stadig flere rammes, sier produktsjef i Frende Forsikring, Einar Brekken i en pressemelding.

Barn er utsatt

Ekspertene som jobber med sakene har lang erfaring med informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IT og sosiale medier.

En økende bekymring er barn som mobbes på nett.

– Vi vet at det er store mørketall på dette området og det er mange som ikke oppsøker hjelp fordi de føler skam og synes det er vanskelig å be om hjelp, sier Brekken.

Undersøkelser fra Medietilsynets rapport "Barn og medier 2016" viser at 1 av 4 barn i aldersgruppen 9-16 år har opplevd at noen har vært slemme med dem på nett, spill eller mobil det siste året. 2 av 10 har opplevd at noen har lagt ut bilder av dem som har gjort dem triste eller sinte.

Tall fra slettmeg.no viser at de håndterte 7973 saker i 2016 og at de hadde over 350 000 besøkende til nettsidene sine samme år.

Gode råd for å redusere risikoen for nettmisbruk

Tenk over hvordan du fremstiller deg selv i sosiale medier. Jo mer info du poster om deg selv, jo større risiko er det for at noen kan misbruke denne. Et konkret råd er å ha en privat brukerkonto. Aktiver to-trinnsverifisering for alle kontoene dine, hvis mulig. Lag unike passord for alle kontoene dine og ikke del dem med noen. Mange sosiale medier har informasjon om hvordan man bruker sikkerhetsinnstillingene. Sjekk disse. Er du forelder? Vær bevisst på barns rett til privatliv og personvern.

