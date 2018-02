Savnet mann funnet i god behold

nyheter

Finnmark politidistrikt meldte i 11-tiden onsdag at de var på utkikk etter en eldre mann i Alta sentrum:

– Han har på seg en ulljakke som er grønn, rød og blå. Mulig joggebukse, het det i twitter-meldingen fra politiet.

Rett før klokken 13 skriver politiet at mannen er funnet og kjørt hjem.

– Vi fikk inn en melding fra der vedkommende var meldt savnet, at han hadde dukket opp på utsiden hos dem. Vi vet ikke hvor vedkommende har vært, men er glade for at det endte slik. Når du er så lett kledd som vedkommende var samtidig som det er såpass kaldt, da vet vi at vi ikke har god tid på oss til å finne savnede, sier operasjonsleder Torfinn Halvari.

Forsvant fra omsorgshjem

Mannen som var savnet er i slutten av 70-årene. Han ble meldt savnet fra et omsorgshjem i sentrumsområdet.

– Det er vanskelig å si når vedkommende forsvant, men melding kom inn til oss klokka 10.50. Vi startet leteaksjonen med en gang, sa Halvari til Altaposten like etter klokka 12.

Søket involverte to politipatruljer, to- og firbente tilknyttet Norske Redningshunder, mannskap fra Sivilforsvaret og fra Røde Kors.

– Vi takker for raskt bistand og respons, skriver politiet på Twitter.

Overfor Altaposten sender operasjonsleder Halvari en varm tanke til alle frivillige som stiller opp når alarmen går:

– Vi setter umåtelig stor pris på bistanden fra de forskjellige organisasjonene, som stiller med så mange kvinner og menn på så kort varsel.