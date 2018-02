Markerte navnskifte

nyheter

Slik spør ordføreren i Kautokeino, Johan Vasara, på sin Facebook-profil, der han sammen med en rekke koftekledde ungdommer fra kommunen og regionsjef Oddbjørg Mikkelsen fra Statens vegvesen stolte poserer ved et av de nyoppsatte europaveiskiltene.

– Gladnyheten er at vi nå offisielt har en Europavei i kommunen. E45 tar deg helt til sydspissen av Italia, til orientering for den som måtte lengte etter litt sommervarme, så her kan vi gratulere oss selv med å ha fått Europavei, skriver ordfører Johan Vasara.