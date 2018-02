Innstilles som andre nestleder for «nye» Høyre i nord

nyheter

Troms og Finnmark Høyre slår seg sammen til «nye» Høyre i nord i Tromsø helgen 24. februar. Høyres nye fylkesparti skal etter planen ha samme navn som det nye fylket, melder Høyre i en pressemelding onsdag.

En valgkomite bestående av medlemmer fra både Troms og Finnmark Høyre har innstilt på ledelse i det sammenslåtte fylkespartiet.

– Lang erfaring

Geir-Inge Sivertsen innstilles som ny fylkesleder. Sivertsen er i dag leder av Troms Høyre og ordfører i Lenvik kommune. Sivertsen har lang erfaring som leder og kjenner Troms og Finnmark godt. Sivertsen har erfaring med sammenslåingsprosesser fra egen kommune, noe som kommer godt med når fylkene er i en sammenslåingsprosess.

Valgkomiteen innstiller Christine Nilsen fra Vardø som første nestleder. Christine er i dag nestleder i Finnmark Høyre. Ståle Sæther fra Loppa innstilles som andre nestleder, og Anne Berit Figenschou fra Tromsø innstilles som Kvinneforumsleder.

Enstemmig

– Valgkomiteen kom raskt frem til enstemmig innstilling på valg av ny ledelse for nye Høyre i nord. Jeg mener dette er et sterkt arbeidsutvalg med gode forutsetninger for politikk- og organisasjonsutvikling, noe som er viktig frem mot valget i 2019. I tillegg håper Halvorsen at stiftelsesmøtet tar inn valgkomiteens forslag om samepolitisk representasjon i arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget vil i tillegg til de overnevnte bestå av stortingsrepresentantene Marianne Haukland og Kent Gudmundsen, gruppelederne på Fylkestingene Jo Inge Hesjevik og Ole-Johan Rødvei, og Unge Høyre-lederne Benjamin Furuly og Sharon Fjellvang. Statsråd Frank Bakke-Jensen og statssekretær Anne Karin Olli har møterett i arbeidsutvalget.