– Følg OL live på altaposten.no

nyheter

Få arrangement samler nordmenn i så stor grad som OL, og torsdag braker det løs igjen, i Pyeongchang.

Som en av deltakeravisene i 100 Prosent Sport kan Altaposten tilby bred dekning på nett og i avis så vel som hyppige oppdateringer via livestudioet, som linkes opp på forsiden av altaposten.no litt før lekene er i gang. Herfra får leserne våre tilgang til livestudioet, som under lekene for fire år siden var meget godt besøkt.

– Vi er glade for å kunne tilby dette til våre lesere. Via nettløsningen skal leserne kunne få med seg det aller meste av relevant OL-stoff, selvfølgelig inkludert alt nyhetsstoff om vårt eget gull-håp Finn Hågen Krogh. Noe vil plusses for Altaposten-abonnenter, mens en hel del stoff vil være åpent for alle lesere, sier redaktør Rolf Edmund Lund.

Pluss-artikler – både fra OL og øvrig dekning – som produseres og legges ut via 100 Prosent Sport er tilgjengelig for Altapostens abonnenter, om du besøker 100 Prosent Sport via Altapostens nettside.

– Også i papiravisa vil vi samle trådene og gi en bred dekning av arrangementet, legger han til.

100 Prosent Sport har sendt syv rutinerte reportere, to kommentatorer og tre fotografer til OL, samtidig er den digitale desken styrket, ikke minst for å håndtere liverapporteringen fra arrangementet.

Livesendingen via 100 prosent sport starter klokka 11.00 torsdag formiddag. Da vil også opplenkingen via forsiden aktiveres.