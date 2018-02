Åpner for åpenhet

nyheter

Etter den mektige konserten i Nordlyskatedralen (les Altaposten onsdag ettermiddag) er det mulighet for et ærlig og åpent seminar på Campus Alta om "Mangfold og marginalisering" fra klokken 12.15 onsdag. Angelico fortalte sin historie til Altaposten sist fredag.

– Det var stor interesse for dette faglige seminaret, så det ble søndag bestemt å skifte til større lokaler og inviterer alle til seminar, opplyser Olga Solyanik og Klemet Anders Buljo i Audioland, som står bak Sami Music Week.

Det er Institutt for barnevern som legger til rette for at NRK-journalist Per Sundes intervjuer den samiske mezzosopran Adrian Angelico som skiftet kjønn og har fått internasjonal oppmerksomhet for stemmeprakt og bakgrunn.

– Angelico vil snakke både om, karriere, etnisk bakgrunn, og kjønn. Arrangementet inngår i et kurs på Institutt på barnevern og sosialt arbeid om Mangfold og marginalisering. Det vil bli anledning til å stille spørsmål fra salen, heter det i invitasjonen.