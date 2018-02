Slik feirer Keskitalo samefolkets dag

*Dette var første gang i historien at nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger.

nyheter

Keskitalo feirer 6. februar i Østersund, på svensk side av Sápmi, at det er 100 år siden det første samiske landsmøte ble arrangert i Sverige.

Sametinget ønsker seg bevissthet rundt Samefolkets dag Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim håper folk tenker litt over eget forhold til samisk kultur og språk på Samefolkets dag.

– Det er stor glede for meg å få være med på 100-års feiringen på svensk side av Sápmi. Vi er et folk på tvers av landegrensene og av hele mitt hjerte ønsker jeg at Staare 2018 arrangementene lykkes like bra som Tråante 2017, sier Keskitalo i en pressemelding.

– Jeg vil med dette ønske til lykke på vegne av Sametinget med feiringen av samenes nasjonaldag. Jeg anser vår festdag som svært verdifull og jeg ønsker alle i hele Sápmi en gledelig feiring, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Hele sametingsrådet er i Östersund denne uka for å feire og følge møtene som er der.