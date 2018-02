Rørende øyeblikk for familien Juhls

nyheter

Sunniva Juhls måtte gi en ekstra klem til mamma Regine etter det rørende øyeblikket på Samefolkets dag i Kautokeino. Juhls i Kautokeino er for en institusjon å regne i Finnmark. Endelig kom kulturprisen og hederen.

Frank og Regine Juhls har drevet sølvsmie og verksted i Kautokeino i 64 år og fikk mye skryt av ordfører Johan Vasara for sitt engasjert for yrket, kunsten og det å sette bygda på kartet over så lang tid.

Vasara vektla også det viktige i å ta vare på og samle inn gamle gjenstander for ettertiden, og betegnet Juhls som er lite museum.

Frank kunne dessverre ikke delta på overrekkelsen på Samefolkets dag på grunn av sykdom, men Regine forsikret at dette nok gledet han også.