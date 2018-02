nyheter

Det er kanskje ikke så uvanlig å bli trøtt etter et bedre måltid, men det er mer uvanlig at ambulanse og politipatrulje dukker opp for vekking.

Det skjedde søndag kveld i Alta, skal vi tro Finnmark politidistrikt. De melder om at en gjest hadde sovnet av etter å ha spist mat på ett av byens serveringssteder. Han hadde sovet i tre timer da han ble vekket av politi og ambulansepersonell.