Pangstart på 2018

Norge eksporterte nemlig for 198. 000 tonn sjømat for 7,7 milliarder kroner i januar. Det betyr økt volum på 23.000 tonn, det vil si 13 prosent økning fra januar i fjor.

– Verdiveksten som eksportnasjonen Norge opplever i januar kommer fra hvitfisksiden. Det er samtidig gledelig å se at EU-markedet har en sterk volumvekst og til en historisk sett høy pris. Spesielt er det oppløftende at Frankrike tar unna økte volumer. Samtidig øker eksporten av laks til Kina fra januar i fjor, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Asbjørn Warvik Rørtveit, i en pressemelding.

Det er stabil eksport for norsk laks, mens det er markant økning for laksen på syv prosent fra januar i 2017.