Fornøyde lærerstudenter

Sammen med lærerstudentene er også bachelor i fysikk ved UiT i Tromsø. Disse to kommer best ut, begge med 4,8 av totalt 5 poeng, skriver Universitetet på sin hjemmeside

– Vi er veldig fornøyde med resultatet. Jeg tror det gjenspeiler et godt miljø blant ansatte og studenter. Våre studenter beskriver et nært, godt miljø, der hele klassen oppleves som en gruppe. De mener også at de får god oppfølging av sine faglærere, samtidig som de samarbeider mye med hverandre, forteller studieleder Yngve Engkvist ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Tar vare på hverandre

Lisa Strand Åsheim er student ved lærerutdanningen i Alta. Hun har fått barn i utdanningsløpet og hadde mulighet til en lengre permisjon, men ønsket seg bare tilbake til sine studievenner for å fortsette studiene.

– Jeg rakk ikke å bli hengende så langt etter, fordi vi har et miljø der alle hjelper hverandre. Ved fravær sørger alltid de andre studentene for å holde deg oppdatert når du kommer tilbake. Slik var det også for meg, sier hun.