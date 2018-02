nyheter

Politiet skriver på twitter at de har avdekket et tyveri av tomflasker fra et idrettsarrangement. To menn i 30-årene er pågrepet.

Operasjonsleder Eirik Pedersen sier de to ble oppdaget av en patrulje.

– De hadde bilen full av tomgods som var henta fra Finnmarkshallen.

Politiet har ikke kjennskap til de to fra før.

– Det har vært gjort avhørt og flaskene er nå levert tilbake. Vi har notert saken her hos oss så får vi se om det blir opprettet sak, sier Pedersen