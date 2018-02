Positiv til NM-støtte

nyheter

– NM Alta 2018s søknad om støtte innvilges med 200.000 kroner, skriver direktøren i Fefo i sin innstilling før styremøtet i februar.

Direktør Olli skriver at arrangementet er et stort løft der mange er involvert.

– FeFo vil kunne bidra til at det blir den folkefesten både for Alta og Finnmark, som arrangøren og publikum håper på. Arrangøren venter minst 11 timer direktesendt TV med 650.000 seere i snitt. Dette gir en god anledning til å vise Finnmark og samisk kultur.

– Videre er det viktig for FeFo at midler vi går inn med, skaper ringvirkninger for innbyggere og næringsliv.

I innstillingen til styret står det at NM i Alta har et totalbudsjett på 3.2 millioner kroner.