nyheter

Politiet melder om at de har stoppet en 16-åring, i et kjøretøy han ikke hadde gyldig førerkortklasse for.

Kjøretøyet er en såkalt mopedbil, forteller operasjonsleder Eirik pedersen.

Politiet har kjørt gutten hjem til foreldrene. De skal gjennmomføre en samtale med foreldrene og anmeldelse vil bli opprettet.

– Det er rutine at vi har samtale når personen er så ung, sier Pedersen.