Sjekk den røya

Friluftsentusiasten Krempig er meget hemmelighetsfull på spørsmål om hvor og når den fire kilo store fisken ble hentet opp av isen. For han er det viktigere å få frem hvor heldig man er som har slike muligheter i nærområdet.

– Det kan folk finne ut av selv, skratter han.

Krempig forstår at folk blir nysgjerrige. Det er også noe av grunnen til at han legger ut slike bilder i sosiale medier.

– Vi har flere vann som ligger nært, og noe som ligger lengre borte. Felles for de, er at de byr på fantastiske muligheter. Mitt poeng er at folk må komme seg til fjells. Det er så deilig å komme seg ut.

Det er ikke dermed sagt at Krempig ikke vil dele sine tips til en bedre fisketur.

– Min erfaring, uten at jeg er noen ekspert på månefaser, er at fiske dagene før, under, og dagene etter fullmåne gir veldig bra fiske. Har man lyst til å oppleve noe ekstra anbefaler jeg å dra ut rundt disse tider, avslutter han med.