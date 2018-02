nyheter

Etter vårens kanovelt i Altaelva ble kanoene satt på bredden umiddelbart, i tillegg til at Bjørn Michaelsen ved Alta folkehøgskole tok en solid runde med stakerne om sikkerhet og beredskap, blant annet førstehjelp.

Det ble videre oppnevnt et utvalg som skulle se nærmere på HMS-rutinene.

– Denne gruppa er godt i gang med arbeidet. Styret har også bestemt at den øvre aldersgrense for å jobbe som staker er 70 år, heter det i årsberetningene til ALI, som skal behandles under elvetinget 10. februar.