Krever bearbeiding

Det er fiskeriminister Per Sandberg som tar dette grepet.

– Formålet med distriktskvoten er å sikre mer råstoff utenom hovedsesongen til foredlingsbedrifter i kommunene Gamvik og Lebesby. Fisk landet innenfor distriktskvoteordningen skal derfor ikke sendes videre fra mottaker uten videreforedling, fastslår Sandberg i en pressemeldingen.

Nærings- og fiskeridepartementet vil med det første endre reglene i reguleringsforskriften. I et brev til Fiskeridirektoratet 6. oktober i fjor ble det presisert at råstoffet i distriktskvoteordningen skal bearbeides.

Ordningen er en midlertidig ordning for kvoteårene 2018 og 2019. Det skal avsettes 3000 tonn torsk per år. For å kunne fiske innenfor ordningen må fangsten landes i Gamvik kommune eller Lebesby kommune