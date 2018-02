Færre bruker minibank i Nord-Norge

nyheter

Stadig færre nordlendinger tar ut kontanter i minibanken, viser tallene til Sparebak 1 Nord-Norge.

Det er Vipps som er i skuddet og kontantstrømmen i Norge synker år for år.

– Vi ser at behovet for kontanter ikke er like stort som før. Folk bruker minibankene mye sjeldnere, sier Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge, i en pressemelding.

Flere unge bruker kort.

– Vi ser at unge lærer seg å bruke betalingskort mye tidligere enn før. Mange 10-åringer betaler selv med kort i butikker, sier Loftås.