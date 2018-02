Feirer jubileum med bolyst i 15 kommuner

nyheter

– Fotballkretsen er 100 år i 2020, og dette er vår gave til Finnmark i forbindelse med vårt jubileum, påpeker daglig leder Roger Finjord. Prosjektet vil koste nærmere 6,4 millioner kroner, fordelt på tre år.

Forener finnmarkingene

Finjord har i alle år vært opptatt av å forene finnmarkingene på tvers av kommunegrensene, nær sagt i motsetning til mange av konfliktlinjene vi ellers ser.

– Fotballen kan forene folk i Finnmark. Vi har kunstgressbaner i alle kommunene, nå sist etter at Kvalsund fikk sin bane ferdig. Vi kan derfor påta oss en rolle som er viktig for stolthet og identitet, sier Finjord, som har med med seg både Finnmark fylkeskommune, Sparebank1 Nord-Norge og sponsoren Trond Mohn, som har blitt en viktig brikke bidragsyter for flere klubber.

Handler om bolyst

Prosjektet er kalt «Jakten på bolyst» og omfatter i år arrangement i fem av kommunene, der målsettingen er at minst 75 prosent av innbyggerne skal være direke involvert i arrangementene.

– Lebesby, 12.-15.juni

– Tana, 18.-21.juni

– Kvalsund, 27.-30.august

– Hasvik, 4.-7.september

– Berlevåg, 11.-14.september

Prosjektet vil strekke seg over tre år og være tidenes satsning i regi av Finnmark Fotballkrets og våre partnere. Det er kun de fire største kommunene, Alta, Hammerfest, Sør-Varanger og Vadsø som ikke får sitt eget arrangement.

Sak for alle

– Det er ikke tilfeldig. Vi henvender oss til de minste kommunene, men det er viktig å se helheten. For Alta og de største kommunene er det viktig med bolyst og aktivitet i disse 15 kommunene. Det er for eksempel i alles interesse at man klarer å ha lag og aktivitet i disse kommunene. Hvem skal ellers klubbene i de fire største kommunene spille mot, påpeker Finjord, som sier interesserte kan følge med hva som skjer på bolystuke.no.