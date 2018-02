nyheter

– Først og fremst, vi er kjempestolt av sjakklubben. Både av det de har klart tidligere og det de presterer nå. At en liten klubb har kommet til eliteserien viser at idrettsbyen Alta har et mangfold, sier varaordfører Anita Håkegård Pedersen.

Det Pedersen kommenterer, er et utspill fra Odd Erling Mikalsen. Han mener politikerne forskjellsbehandler idrettene i kommunen. I går bevilget formannskapet 200.000 kroner til fotballgruppen i Alta IF og 200.000 kroner til BUL fotball. Sjakklubben fikk 5.000 kroner.

Frustrert over pengedryss til fotball og håndball – Hva er det med fotballen som er så spesielt, at de kan hente ut hundre tusener fra ei tom kommunekasse, spør Odd Erling Mikalsen.

Pedersen sier det blir feil å sammenligne på denne måten.

– Sjakklubben søkte om reisestøtte i eliteserien. Det er noe helt annet enn en stor klubb som søker om støtte til en hel sesong. Så det blir ikke riktig å sammeligne det.

Hun sier videre at hun kan forstå at de reagerer på bevilgningen på 5.000 fordi de samtidig viste fram kostnader på reise til 90.000 kroner, men at de ga støtte til det de søkte om.

– Vi skulle gjerne gitt mye mer, men det er mange klubber og foreninger som søker. Vi framsnakker alle som driver med idrett og kultur i kommunen. De søkte om reisestøtte og det fikk de, sier Pedersen, og fortsetter.

– De kan jo søke flere ganger og det er andre midler de kan søke på. Blant annet kulturmidler, der går søknadsfristen ut 1. april. Og de kan søke om penger til spesifikke arrangementer.

– Vi synes ikke det er greit å bli framstilt slik. At han mener det er skammelig og at vi driver forskjellsbehandling får være hans ord. Men jeg vil presisere at bevilgningen til BUL og Alta IF går til store arrangementer, som for eksempel Altaturneringen i håndball som arrangeres til helgen.