– Jernbane til Kirkenes gir raskeste reiserute

– Det vil kunne gi raskeste reiserute for sjøbasert containertrafikk fra Kina til Nord-Europa. Øst-Finnmark er det naturlige logistikksenteret, hevder hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Nylig oppsto det en debatt, der også Tromsø viste interesse for å være norske endestasjon for finske tog.

Fylkeskommunens nye visjon kalles Den Arktisk Jernbanen og er å realisere Kirkenes og Øst-Finnmark som et nytt logistikksenter for transport gjennom Den nordlige sjørute. Han ser at dette er et langsiktig prosjekt, nærmere bestemt peker det fram mot 2040.

– Vi har i samarbeid med kommunen og næringslivet i Sør-Varanger utarbeidet en felles jernbanevisjonsrapport for å gi et globalt perspektiv på disse framtidige mulighetene, opplyser Bakken. Kirkenes næringshage og Kirkenes utvikling har vært med på å lage dokumentet.

Bakken sier dette kan utgjøre 10 tog pr døgn fra Kirkenes, eller tilsvarende 650 trailere.

Han presiserer at visjonen legger til grunn bygging av en ny storhavn i Kirkenes, jernbane til Rovaniemi og tunnel til Baltikum.