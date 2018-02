– Diesel er greit

nyheter

– De kommer de nærmeste årene, men enn så lenge er dieselbilen et godt alternativ utenom byområdene, også for klimaet.

NAF skriver dette som et svar til regjeringens varsel om en mulig avgiftsøkning på diesel, hvis det viser seg at man trenger et ekstra tiltak for å nå målet om kun elbiler i nybilsalg fra 2025.

– Folk flest eier dieselbiler, vi har 1,3 millioner av dem. Disse kan ende opp med en ubehagelig ekstraregning dersom den blågrønne regjeringen ser at det ikke selges nok elbiler i 2025, skriver NAF.

Færre dieselbiler

Nullutslippsbiler – altså elbiler og hydrogenbiler – utgjorde 23,1 prosent av de nyregistrerte personbilene.

Andelen biler med dieselmotor fortsetter å synke. I januar hadde 20,2 prosent av alle nyregistrerte biler bare dieselmotor, mot 23,9 prosent året før.

Det ble registrert 2.797 nye personbiler med hybriddrift i januar. Det er 1.622 færre enn i januar 2017. Totalt ble det registrert 9.207 nye personbiler i Norge i årets første måned. Det er 3.848 færre biler enn i samme måned i fjor.

Urettferdig

NAF minner om at dieselbiler for ikke lenge siden ble sett på som de beste miljøbilene av politikerne. Dette gjorde at svært mange kjøpte dieselbiler.

– Økt dieselavgift vil slå ut urettferdig i kroner og øre for folk, og det vil ikke minst oppfattes urettferdig for dem som ennå ikke har fått ta del i elbil-boomen.