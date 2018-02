– Det går på sikkerheten løs i Årøysambandet

nyheter

– Vi vil vurdere å kansellere ettermiddagens anløp til Mikkelsby, dersom ikke fylkeskommunen har sørget for at det er lys på fergeleiet. Dette har med sikkerheten å gjøre og vi kan ikke skjønne at dette ikke blir fikset, er beskjeden fra skipper Arvid Arild.

Slo alarm i oktober

Mannskapet på Skaget har tidligere slått alarm om manglende lysforhold ved kaia på Kongshus. Siden har ingenting skjedd og nå står de på toppen av alt uten både lys og en fungerende bom på Mikkelsby-siden. Løftene fra Finnmark fylkeskommune er ikke fulgt opp.

Brødrene Kjetil og Arvid Arild er henholdsvis matros og skipper på ferga Skaget som trafikkerer sambandet Mikkelsby til Kongshus på Årøya. De setter nå hardt mot hardt for å få bedre sikkerheten i samband med anløpene. Det har vært bekmørkt på Kongshus-kaia og en ikke fungerende bom på Mikkelsby helt siden oktober. I går slukket også lysene på Mikkelsby og nå synes brødrene tiden er inne for å rope varsko.

Sikkerheten først

– Allerede i oktober gjorde vi det klart for politisk leder av samferdselsutvalget, Geir Ove Bakken, at lysene og bommene må komme i drift. Vi har snakket med en av entreprenørene som har hatt en del med fergeleiene å gjøre og han gir oss beskjed om at administrasjonen på fylket har gitt beskjed om at det er for dyrt å utføre dette arbeidet, sier brødrene Kjetil og Arvid Arild.

Ingenting hjelper?

En elektrobedrift i Alta fikk ifølge brødrene stoppordre på å gjøre alt ferdig, blant annet fordi Statens vegvesen skulle gjennomføre en befaring. En annen entreprenør, som ikke er elektrobedrift, er også bedt om å utføre noe arbeid på Kongshus, men har etter hva brødrene forteller gitt beskjed om at de ikke er elektrobedrift og at det vil bli langt dyrere å benytte dem.

Fylkeskommunen valgte dermed å se bort fra tilbudet. Selskapet som har vedlikeholdet av lys på vegne av Statens vegvesen har gitt brødrene beskjed om at de ikke har mannskaper som kan rykke ut og fikse lysene på Mikkelsby.

– Nå har vi mast så mye at vi føler oss nesten dumme. Vi forsøkte å være i forkant med både det ene og det andre, for sikkerhetens skyld, men ingenting ser ut til å hjelpe, sier brødrene Arild til avisa.

Ingen månelanding

Hovedutvalgsleder for samferdsel, Geir Ove Bakken, stiller seg undrende til at dette ikke er ordnet.

– Dette er uforståelig og jeg har lovet at dette skal ordnes. Når det fortsatt ikke er i orden, så har jeg har ingen god forklaring. Det er slik jeg forstår det ingen månelanding å få dette ordnet, så jeg tar opp dette snarest. Jeg har også bedt Arvid Arild om en ytterligere dokumentasjon, men først nå vil jeg bringe klarhet i hvorfor dette ikke er blitt gjort, sier Ap-politikeren.