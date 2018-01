Venter forsinkelser

nyheter

Onsdag varsler Oslo lufthavn at det kan bli noe forsinkelser i flytrafikken. Årsak; vintervær.

– Flyene har ikke vinterdekk, for å si det sånn. Vi rydder snøen i løpet av dagen og gjør alt vi kan for å legge forholdene til rette. At flysikkerheten er ivaretatt er vår første prioritet, sier Lasse Vangstein, pressetalsmann i Avinor, til NTB.

Han opplyser at alt av tilgjengelig mannskap er på plass på Gardermoen for å prøve å holde flytrafikken i rute og at det ikke er ventet store forsinkelser i flytrafikken.

– Men vær på de forskjellige lufthavnene, og spesielt på de største, påvirker flytrafikken i resten av landet, legger han til.

(©NTB)