Nå kan du bestille reisen din på samisk

nyheter

Appen er en samisk versjon av den velkjente reiseplanleggeren «Snelandia reise». Den samiske versjonen har alle de samme funksjonene som den norske, men en ting har ikke vært mulig å gjøre noe med, nemlig samiske stedsnavn.

– Man må søke på norske stedsnavn. Dette er en teknisk utfordring, som ligger i søkemotorens filformat, forklarer Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. Per nå finnes det ingen løsning på problemet, men det jobbes med saken.

Utviklingen av den samiskspråklige appen er en del av fylkeskommunens arbeid med å utvikle og tilrettelegge for flere digitale løsninger på samisk. Appen er finansiert av Sametinget og FFK i fellesskap.

– Vi er stolte over å være ute først med en reiseplanlegger-app også for samiskspråklige, spesielt med tanke på at vi er et av de fylkene hvor dette burde være en selvfølge, sier hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og samferdsel, Geir Ove Bakken.