Frustrert over pengedryss til fotball og håndball

nyheter

Formannskapet bevilget i dag 200.000 kroner til Alta IFs fotballgruppe og 200.000 kroner til BULs fotballgruppe. Det får styret i sjakklubben til å reagere. De fikk nemlig bare 5.000 kroner fra de samme politikerne.

– Det er rett og slett skammelig. Og pinlig, sier Odd Erling Mikalsen i Alta sjakklubb. Mikalsen er også politiker for Frp og sitter selv i formannskapet, men deltok ikke i dagens behandling.

– At jeg er politiker betyr ikke at jeg burde fratas muligheten til å mene noe. Dette er grov forskjellsbehandling.

Mikalsen har vært medlem av klubben i 20 år og spiller selv aktivt.

Forskjellsbehandling

I sinne og frustrasjon la Mikalsen ut et innlegg på Facebook, der han spør hvorfor idrettene opplever så stor forskjell i pengestøtten. Han påpeker også at sjakklubben faktisk spiller i eliteserien, langt i fra det fotballen og håndballen gjør. Også de har ungdommer med i klubben.

– De anerkjenner ikke den aktiviteten vi driver med. Vi har 91 medlemmer i ungdomsklubben. Dette er ungdom som ofte ikke driver med annen sport og vi tar vare på dem, og vi gir dem et tilbud.

– Hvorfor tror du det er så stort sprik i tildelingene?

– Man anser fotballen for å være edlere enn sjakk, regner jeg med. Vi reiser også på bortekamper og det er ikke gratis. Vi er et team på 10 stykker som reiser.

Gode ambassadører

I rådmannens innstilling til politikerne skriver han: «Etter rådmannens vurdering vil bl.a. herrelaget til Alta IF i 2. divisjon profilere og markedsføre Alta kommune og Finnmark fylke både lokalt, regionalt og nasjonalt.»

Det samme skriver han om BULs damelag i 1. divisjonen.

Mikalsen synes det er merkelig.

– Styret trodde nesten ikke sine egne øyne da vi så vedtaket. Vi er viktige ambassadører og er lagt merke til ellers i landet, særlig etter vi slo Oslo. Vi er så skuffa og det er flaut, sier Mikalsen.

Ville ha kommunen med på laget

Mikalsen sier at klubben har god økonomi, men at de ikke burde straffes for det. Han påpeker også at næringslivet bidrar stort, og de er stolt over å være sponsorer for et eliteserielag i sjakk.

– Vi hadde ønsket at Alta kommune også ville være med på laget, sier Mikalsen.

Klubben valgte å ikke søke om en konkret sum, men la ved regnskapet i søknaden for å vise hvilke utgifter de har.

– Vi driver på elitenivå, så denne tilbakemeldingen fra kommunen er skuffende.

Leder av formannskapet, ordfører Monica Nielsen, har ikke svart på Altapostens henvendelse.