Blar opp million for bolyst-prosjektet

Det er Finnmark fotballkrets som i dag lanserer prosjektet «Jakten på bolyst». Det skal bidra til å bygge attraktive kommuner i Finnmark.

Fylkesutvalget har innvilget Finnmark fotballkrets kr. 350 000 pr år i perioden 2018-2020. Prosjektet omhandler bolystuker som gjennomføres på fem steder per år, i totalt 15 finnmarkskommuner fram til 2020.

– Finnmark fotballkrets er en drivende organisasjon som kjenner fylket godt. Arbeidet for å øke attraktiviteten i kommuner er mangfoldig, og bolystukas aktiviteter gjenspeiler dette mangfoldet i form av ulike tiltak knyttet til stimulering av økt bolyst, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i en pressemelding.

Han fastslår at det er et mål for Finnmark fylkeskommune å gjøre kommunene mer utviklingsrettede og næringsvennlige.

– Fotballkretsens prosjekt vil være et viktig instrument for å nå målsettinga, samtidig som det vil bidra til å nå kriteriet om økt frivillig innsats i lokalsamfunn.