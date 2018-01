– Stort for hele kysten

nyheter

Mandag kunne befolkningen i Mehamn endelig markere at redningsskøyta Peter Henry von Koss er på plass. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) var med på markeringen. Til Radio Nordkapp sier Strifeldt at han er glad for etableringen:

– Redningsselskapet gjør en veldig god jobb, og regjeringen ser at man er nødt til å tette beredskapshullene som finnes langs kysten. Jeg er glad for at vi nå får tettet det kanskje største beredskapshullet som er, ved at vi fikk etablert Peter Henry von Koss i Mehamn.

Dette er ifølge han ikke «bare» en jubeldag for Mehamn:

– Det at det har kommet ei skøyte til Finnmark er ikke bare stort for Gamvik kommune, men for Finnmark og hele kysten. For denne skøyta vil kunne bistå også ved større hendelser andre steder.

– Tilbakemeldingene fra Redningsselskapet er at de føler seg velkommen, at ting legges til rette for dem, sier Strifeldt.