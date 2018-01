nyheter

Altamannen i 20-årene fikk i august 2017 et forelegg fra politiet for å kjøre bil uten gyldig førerkort. For overtredelsen måtte mannen betale 8.000 kroner.

Siden forelegget ikke har blitt vedtatt, havner saken i Alta tingrett.

Når saken kommer opp for retten denne uken vil det bli lagt ned påstand om en bot på 9.600 kroner.

Videre heter det at forholdet mannen nå må i retten for, medfører en sperrefrist for å erverve førerett for en periode på femten måneder.