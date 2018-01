nyheter

Daglig leder på Nordlysbadet, Jens Nilsen, har allerede gått redusert arbeidstid siden oktober 2017.

– Jeg gir meg på grunn av helsemessige årsaker, forteller Nilsen til ifinnmark.

– Men det blir en stor overgang i og med at jeg har vært her såpass lenge, sier Nilsen.

Siden åpningen i 2009 har Nilsen vært daglig leder.

Han forventer at en ny daglig leder er på plass over sommeren, i og med at slike rekrutteringsprosesser ofte tar litt tid.