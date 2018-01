Ber kirken om hjelp

nyheter

Støttespillerne til spionanklagene Frode Berg ber Den norske kirke om bistand til å «løfte denne saken politisk».

Berg har sittet fengslet i Moskva siden desember, og til uken skal en domstol vurdere om han må sitte fengslet videre framover.

«Denne saken har opprørt et helt lokalsamfunn og representerer en betydelig utfordring for Sør-Varanger menighet», skriver kirkeverge Wenche Jessen Dervola og prest Torbjørn Brox Webber i et brev som blant annet er sendt til Mellomkirkelig råd, ifølge VG.

– Vi håper at andre aktører kan komme på banen for å hjelpe Berg i den situasjonen han er i nå, sier Webber, som også er sentral i Bergs støttegruppe.

I brevet understreker hun behovet for å legge press på norske myndigheter og komme i kontakt med den russisk-ortodokse kirke.

Frode Berg har selv en tilknytning til kirken som leder i Sør-Varanger menighetsråd. Russiske myndigheter mener nordmannen har bidratt til spionasje mot den russiske marinen, noe han selv nekter for å ha gjort.

Tidligere i måneden ble det startet kronerulling for Berg, og så langt er det samlet inn over 100.000 kroner for å dekke juridisk bistand og besøkstjenester. (©NTB)