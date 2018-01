– Full SV-tillit til Lomeland

nyheter

Kristina Lomeland kom inn på den politiske scene som et skudd for kort tid siden da Tommy Berg valgte å tre til side som leder for Alta SV. Berg følte at han stod i veien for et godt forhold til Finnmark SV og sentrale politikere i partiet i Finnmark og overlot tømmene til Lomeland. Mandag fikk Lomeland fornyet tillit av årsmøtet i Alta SV.

Hun og det nye styret har store ambisjoner for 2018 og har blinket ut saker hvor SV kan gjøre en forskjell for folk flest i Alta.

– Det ene er rekruttering av blant annet lærere og sykepleiere. Hvordan kan vi gjøre det mer attraktivt å ta disse studieløpene, og ikke minst hvordan kan vi få disse i jobb i Alta kommune? Vi har et enormt underskudd av særlig disse to viktige yrkesgruppene, så her må det tas grep, slår den lederen fast.

Sterk styre

Det nyvalgte styret har både rutine og fornying. Det siste først og fremst med Bjørn Erik Opgård. Ellers fortsetter Anita Håkegård Pedersen, Otto Erik Aas og Tommy Berg som styremedlemmer. Vara til styret er; Ida Sofie Strifeldt Amundsen og Tore Grøtte.

– I 2018 er det selvfølgelig mange viktige saker som skal opp i kommunestyret, men fra vårt årsmøte var det noen saker som våre medlemmer ønsker styret skal ha særlig fokus på framover. Jeg har nevnt rekrutteringsutfordringene for yrkesgrupper Alta i framtiden er svært avhengig av, men det er også andre saker, sier Kristina Lomeland og legger til:

– SV-medlemmene er også opptatt av alle ungdommene våre her i Alta. Ungdom må ses og lyttes til, vi må ha gode tilbud til de innen kultur, idrett og andre fritidsaktiviteter. Et konkret forslag er at prosjektet «Den trygge mopedfører» tas opp igjen, og at det må sees på mulige forbedringer innen kulturtilbudet.

Skolesaken

Den nye lederen poengerer at det var flere andre viktige temaer på årsmøtet, saker som Alta SV skal jobbe mer med, blant annet på første styremøte allerede nå i februar.

– Skolesaken er selvlfølgelig heller ikke glemt, og den blir tatt opp i et eget medlemsmøte når tiden er inne, lover SV-lederen.