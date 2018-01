Dette vil politiet prioritere i 2018

nyheter

Mandagens presentasjon av politiets krimstatistikk for 2017 bød ikke på de store bombene. Oppsummert er utviklingen flat eller svakt endret sammenlignet med tidligere år innen de fleste områder.

– Vi ser en økning på vinningssaker (se hovedsak, red. anm), stor nedgang i narkotikasaker og nedgang i trafikksaker, oppsummerer påtaleleder Morten Daae.

Han peker på at et knippe store saker – anført av etterforskningen etter dobbeltdrapet i Kirkenes og avslutningen av den store narkosaken «OP Finnmark» – har krevd mye ressurser.

Narkotika prioriteres

Får politiet det som de vil blir det nye store narkosaker å melde om i løpet av 2018. Grove narkotikasaker står nemlig på politiets «topp fem-liste» for 2018:

– Politiet ønsker å prioritere vold i nære relasjoner, arbeid mot gjengangere, vold og overgrep mot barn, grove narkotikasaker samt å få flere saker oversendt til konfliktrådet og på den måten løse flere saker på et lavere nivå.

Styrker satsing

Hva angår sekkeposten vold og overgrep mot barn får politiet i Finnmark et nytt våpen i løpet av mars. Da skal det nye barnehuset være i drift, med base i Kirkenes.

– Det vil være en styrke i slike saker. Vold og overgrep mot barn er et prioritert område, og vi ser på et som svært viktig å avdekke og etterforske disse sakene. Også for å avklare det dersom det ikke har hendt noe kriminelt mot barn i saker der vi har mistanker om det, sa politimester Ellen Katrine Hætta.VIKTIG VÅPEN: Opprettelsen av Finnmarks nye barnehus, i Kirkenes, vil ifølge politimester Ellen Katrine Hætta være en styrke i kampen mot vold og overgrep mot barn. (Arkivfoto)