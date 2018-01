Vil stoppe oppdrettsvekst

nyheter

– Regjeringen åpner nå for vekst i oppdrettsindustrien. En juridisk vurdering gjort for Norske Lakseelver viser at de fastsatte vekstforskriftene bryter både med akvakulturloven og naturmangfoldloven. Denne veksten vil vi derfor forsøke å stanse, sier Erik Sterud, biolog fagansvarlig i Norske Lakseelver, som organiserer mer enn 90 norske elveeier- og forpaktningslag.

Statistisk sentralbyrå har nylig sluppet tall som viser at i 2017 tok våre 100.000 sportsfiskere livet av snaut en laks hver i gjennomsnitt, og satte tilbake snaut 26.000 laks. Til sammenlikning fanget 850 sjølaksefiskere 73.000 laks i garn og not.

Lusa tar sitt

– Sesongen 2017 var heldigvis bedre enn 2016, som var helt på nivå med det unormalt lave gjennomsnittet for de ti siste årene både i sjø og elv. Årets tall kunne også vært høyere dersom ikke lakselusa hadde redusert lakseinnsiget med 50.000 laks, sier Sterud, som baserer dette på analyser fra Vitenskaplig råd for lakseforvaltning (VRL). De viser at lakselus kan ha gitt 50.000 færre villaks hvert år i årene 2010 til 2014.

– Rapporten viser at totalt årlig innsig av laks fra havet er på om lag 470.000 laks. Lakselus dreper dermed om lag 10 prosent av bestanden på landsbasis.

Ressurs som ødelegges

At bestanden holder noen lunde stand, mener fagfolk har å gjøre med betydelig redusert uttak i fiske både i sjøen og elvene.

– Elveeierlagene gjør en god jobb med å forvalte lakseelvene. Da er det synd å se ressursødeleggelsen i form av lakselus som årlig dreper mye av laksesmolten, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen. Han påpeker at Stortinget står fast ved målet om at lakselus fra oppdrett ikke skal ha bestandsregulerende effekt på vill laksefisk.

Fase dem ut

Laksefisket er verdt om lag 1,3 milliarder kroner for norske lokalsamfunn, og Norske Lakseelver mener at verdien av laksen vil være større om den fanges på stang i elva enn i garn og not i sjøen.

– Vi ser at knappe 850 sjølaksefiskere i sommer avlivet 73.000 laks. Samfunnsverdien av dette hovedsakelige hobbyfisket i sjøen er nesten fraværende, og i tillegg fiskes det på blanda bestander, slik at man ikke vet hvilke elver som beskattes. Vi mener at dette ikke er en fornuftig forvaltning verken biologisk eller samfunnsøkonomisk. Sjølaksefisket bør utfases utenfor samiske områder, sier Evensen.