Mange blå hele uken

– For Alta og Vest-Finnmark blir det nok mye av det samme været som dere har nå, sier vakthavende meteorolog Trond Lien ved Meteorologisk institutt, værvarslingen for Nord-Norge.

Det betyr i praksis at både mandag og tirsdag vil preges av søndagens blå himmel og kalde temperatur. Lengre utover uken blir meldingen noe mer uviss, men Lien sier at det må forventes mer av det samme.

Sjanser for frostrøyk

– Det blir nok stort sett en kald værtype hele neste uke. Det blir sørlig bris med kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk, oppholdsvær med lite skyer og forholdsvis kaldt. I deres område kan det også oppstå lokal frostrøyk, sier Lien.

– Det blåser for tiden sønnavind, og vi forventer at den kan bli svakere ut over i uken, sier han.