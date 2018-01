Fraværsgrense i ungdomsskolen?

nyheter

Politiske ungdomspartier har det med å komme med spenstige forslag, men et forslag om å innføre fraværsgrense også i ungdomsskolen, ble nylig vedtatt også av et moderparti.

Det var Oslo Unge Høyre som hadde forslaget, det ble vedtatt på Oslo Høyres årsmøte, men fikk straks en kritisk pekefinger fra Utdanningsforbundet.

Sommerskole i straff?

– Som ungdomsskoleelev har man i dag oppmøteplikt, og når det gjelder elever som har stort fravær, må skolen i samarbeid med hjemmet finne ut hva fraværet skyldes og hva som kan gjøres, sier Utdanningsforbundets leder i Akershus, Lene Hammergren Stensli til NTB.

Det er også et spørsmål hvordan slik fraværsgrense kan gjennomføres i praksis, og Stensli sier hun ikke tror på Høyres forslag om obligatorisk sommerskole eller ekstra skoleår for elever med for mye fravær.