– Ta lærdom av damene

nyheter

– Mannfolk brems ned, så vi unngår ulykker i kovet bak plogen, sier Lars-Rune Bang Larsen fra Maskin & Transport AS. I nær ti år har han kjørt brøytebil som bijobb, for det meste på strekningen Forsøl – Hammerfest, og sett mange bilister få problemer etter å ha gufset plogen i møte uten å slippe opp gasspedalen.

– Ja, sist nå på fredag da jeg møtte en bil med tilhenger. Bilfører slakket ikke av på farten, og det ble full panikk og sleng på tilhenger, sier Lars-Rune. Hva som videre hendte vet han ikke, fordi sikten bakover fra førerhuset er fraværende når plogen er nede.

Tenker lengre fram?

– Min erfaring er at damene er mye flinkere til å bremse ned. Ofte stopper de helt opp for å unngå møteulykke i snøkovet, sier sjåføren.

– Hvorfor er damene flinkere, tror du?

– Si det. Kanskje damene er mer hensynsfulle? Tenker mer langsiktig på konsekvensene? Eller at de skvetter mer til i møte med plogen? Jeg vet bar at 95 prosent av mannfolkene holder samme fart i møte med brøytebilen, men at stort sett alle damene bremser ned, sier hammerfestingen.

Lett snø er skummel

Det han derfor stadig ser, i siste liten i sidespeilet idet gutta fyker forbi, er bremselys som hogger i. Da er det i seneste laget, sier den erfarne sjåføren, og forteller at veggen av snøkov kan strekke seg 200 meter bak plogen.

– Og jo kaldere det er, jo lettere er snøen. Da blir den liggende ekstra lenge i lufta, sier sjåføren.

Det trenger heller ikke snø for å gå fra full sikt til null sikt bak plogen, minner han om.

Totalt blindet

– Vi hiver enorme mengder snø når vi senker plogen for å ta en fokkskavl. En bilist som kjører forbi akkurat da, kan bli fullstendig blindet, og i verste fall havne midt i veibanen og front i front mot rekken av biler som svært ofte ligger bak brøytebilen, sier han. Det ligger også i sakens natur, bekrefter han, at det ofte samler seg biler «på vent» bak plogen.

– Jeg prøver å slippe biler forbi så ofte jeg kan, og jeg vet at det samme gjelder de fleste andre brøytebilsjåfører. Derfor kan folk anta at hvis de ikke slipper forbi, så fins det en god grunn for det lengre fram, sier han, og nevner fokkskavl som et godt eksempel.

Ser bremselysene

Sjøføren minner også om at vindretningen avgjør om plogfokket blir bedre eller verre.

– Vind fra venstre tar føyka ut i naturen, vind fra høyre skyver den inn i veibanen, sier Lars-Rune.

– Hva med faren for påkjørsel bakfra hvis man bremser for mye opp?

– Bilistene bak deg vil se bremselysene dine, og farene ved å holde samme fart inn i snøkovet er mye større, sier han.

Forleden gikk Lars-Rune Bang Larsen på Facebook med budskapet sitt, og bekrefter å ha fått masse god tilbakemelding på sitt bidrag for økt sikkerhet i vintertrafikken.